Азербайджанских военных арестовали за осквернение армянских могил

Азербайджанских военных арестовали за преступления в Карабахе. Прокуратура Азербайджана предполагает, что они издевались над телами погибших армянских военных.

В Азербайджане арестовали четырех военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над телами армянских солдат и осквернении могил в населенных пунктах Нагорного Карабаха, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральную прокуратуру страны. Также ведомство считает, что они снимали свои действия на видео и распространяли их в социальных сетях.

По данным прокуратуры, двое из четырех арестованных просто ломали могилы жителей Ходжавендского района. Они снесли несколько каменных плит на кладбище и тоже записывали происходящее на видео.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Подозреваемыми оказались Рашад Алиев и Гардашхан Абышов — они издевались над телами умерших. Арзу Гусейнов и Умид Агаев — разрушали каменные плиты, считает прокуратура, передает ТАСС.

Проверки начались после видео в социальных сетях, на которых якобы азербайджанские военные оскверняли армянские кладбища. Представитель администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал, что многие ролики оказались фальшивками, но некоторые подлинными.