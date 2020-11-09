«Враг находится возле Степанакерта и существование столицы уже в опасности… Если мы хотим, чтобы Шуши снова стал нашим, а Арцах в сохранности, сегодня мы должны реализовать все возможности для обороны Степанакерта и по другим направлениям. Это реальная и надежная гарантия успеха», — написал Погосян.

Сегодня в Карабахе прошли тяжелые бои за город Шуши, который находится в нескольких километрах от Степанакерта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что населенный пункт перешел под контроль Баку.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Уже второй месяц бои на линии соприкосновения не прекращаются ни на день. Стороны несколько раз договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. С первых дней конфликта Азербайджан открыто поддерживает Турция.