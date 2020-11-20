Азербайджанские военные вошли в Агдамский район

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», — говорится в сообщении.

Административно Агдамский район входит в состав Азербайджана. В 1993 году часть района перешла под контроль Нагорного Карабаха.

В начале ноября между Россией, Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о прекращении огня на территории Карабаха, одно из положений которого включало в себя остановку азербайджанской и армянской армии на занятых позициях. После этого несколько районов, включая Агдамский, перешли под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными.

В рамках соглашения Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые на протяжении пяти лет будут там следить за порядком. Но если возникнут проблемы, то срок увеличится.