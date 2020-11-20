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    20 ноября 2020, 08:20

    Азербайджанские военные вошли в Агдамский район

    Анастасия Калинина

    В пятницу, 20 ноября, азербайджанская армия вошла в Агдамский район согласно трехстороннему соглашению. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

    «Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», — говорится в сообщении.

    Административно Агдамский район входит в состав Азербайджана. В 1993 году часть района перешла под контроль Нагорного Карабаха.

    В начале ноября между Россией, Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о прекращении огня на территории Карабаха, одно из положений которого включало в себя остановку азербайджанской и армянской армии на занятых позициях. После этого несколько районов, включая Агдамский, перешли под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными.

    В рамках соглашения Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые на протяжении пяти лет будут там следить за порядком. Но если возникнут проблемы, то срок увеличится.