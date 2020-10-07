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    07 октября 2020, 09:07

    Азербайджанские военные обстреляли Степанакерт — Минобороны Армении

    Анастасия Калинина

    Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о новых атаках на Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Также стало известно об ответных действиях со стороны армянских войск.
    Азербайджанские военные обстреляли Степанакерт — Минобороны Армении

    Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что обстрел населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжается.

    Кроме того, в Министерстве обороны Армении заявили об отражении атаки азербайджанских войск. Это произошло минувшей ночью, когда противоположная сторона пыталась укрепиться на южном направлении.

    «Рано утром, в 06:30, после ударов армянских ВС, оставив на поле боя 60 трупов и 22 единицы пораженной техники, три бригады противника начали паническое отступление», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в Facebook.

    В армянском министерстве также сообщили, что была уничтожена «крупная база противника для хранения топлива на юго-восточном направлении».

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к взаимным уступкам по Нагорному Карабаху.

    Новости SMI.FM