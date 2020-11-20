Азербайджанские военные издевались над 80-летним жителем Шуши. Видео

В Сети разлетелось видео с издевательствами азербайджанских военных над пожилым мужчиной. Позже защитник прав человека в Нагорном Карабахе Артак Бегларян сообщил, что на кадрах — 80-летний житель Шуши. Теперь омбудсмен намерен обратиться в правозащитные международные ведомства.

«Выяснилось, что мужчина, запечатленный на видео, который подвергся бесчеловечному обращению со стороны ВС Азербайджана, — 80-летний житель города Шуши Джоник Тевосян. Он не успел покинуть Шуши и попал под контроль Вооруженных Сил Азербайджана», — написал Бегларян на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как военные держат пенсионера за руки, а один даже пнул его в спину.

Бегларян отметили, что всю найденную информацию о пострадавшем он передал в Красный Крест с просьбой оказать защиту. Он также добавил, что опубликованное видео показывает «глубокий характер антиармянских настроений в Азербайджане». И такое поведение, по мнению омбудсмена, полностью оправдывает государство.

Известно, что во многих азербайджанских группах в социальных сетях считают такое отношение к мужчине правильным. Потому что мужчина, якобы, мог быть причастен к событиям в Ходжалы. Там в 90-е произошли массовые убийства мирных жителей.

В пятницу армия Азербайджана вошла в Агдамский район. Военные действую в рамках трехстороннего договора, уточняет RT.