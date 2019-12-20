Азербайджанские фермеры собрали примерно 300 тысяч тонн хлопка
В Азербайджане прошло совещание о результатах уборки хлопка. На нем стало известно, что удалось установить рекорд и собрать порядка 300 тысяч тонн. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Глава республики Ильхам Алиев подчеркнул, что принятые ранее меры по развитию отрасли помогли достичь таких показателей. По его словам, наиболее стремительный рост произошел еще в первое время работы бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.
В настоящее время хлопководство получает много внимания в стране. Например, на хлопкоочистительных заводах провели реконструкцию. А в последние три года закупили около 15 тысяч единиц техники. Так, механизированным способом собрали большую часть урожая. Фермерам выдали льготные кредиты, а производителям — субсидии.