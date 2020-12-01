Азербайджан занял последний оставленный район в Карабахе. Видео

Лачинский — последний из трех районов, передаваемых Азербайджану по итогам последней войны в регионе. Ранее азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский и Агдамский районы. Соглашение о прекращении огня и передаче территорий подписали президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

По соглашению в регион прибыли российские миротворцы. Они будут следить в том числе за безопасностью Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

Война в регионе продолжалась с 27 сентября. Азербайджан впервые использовал турецкие ударные и разведывательные беспилотники, в течение месяца подойдя вплотную к столице Карабаха Степанакерту.