Азербайджан занял последний оставленный район в Карабахе. Видео
Азербайджанские военные вошли в Лачинский район, который до этого находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
Лачинский — последний из трех районов, передаваемых Азербайджану по итогам последней войны в регионе. Ранее азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский и Агдамский районы. Соглашение о прекращении огня и передаче территорий подписали президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
По соглашению в регион прибыли российские миротворцы. Они будут следить в том числе за безопасностью Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.
Война в регионе продолжалась с 27 сентября. Азербайджан впервые использовал турецкие ударные и разведывательные беспилотники, в течение месяца подойдя вплотную к столице Карабаха Степанакерту.