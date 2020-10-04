Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку

«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс „Смерч“ с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал Гаджиев в Twitter-аккаунте.

Расстояние между Баку и Хызы — 101 километр, между Баку и Апшеронским районом расстояние составляет пять-шесть километров.

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что после ракетного обстрела ВС Армении по Мингячевиру госпитализированы пять человек, пишет агентство.

Ранее армянский информационный центр показал кадры артиллерийских ударов армии Азербайджана по Степанакерту.

Военный конфликт в Карабахе продолжается уже восьмой день. В воскресенье, 4 октября, весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. Армения и Азербайджан обвиняют в агрессии друг друга. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди мирных жителей.