Азербайджан заявил об очередном обстреле со стороны Армении
Минобороны Азербайджана: позиции армии республики обстреляли со стороны Армении на границе
Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении на границе двух стран, сообщило Министерство обороны Азербайджана.
Обстрелы прошли вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, атака велась из крупнокалиберного стрелкового оружия.
«Подразделения армянских ВС с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу <…> позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кяльбаджарского района», — говорится в сообщении.
Подразделения азербайджанской армии, по данным ведомства, «приняли адекватные ответные меры».
Обострения конфликта Азербайджана и Армении может произойти в любое время, поскольку мирный договор между странами так и не подписан. Каждая из них настроена довести дело до победы либо реванша, сообщил «360» ранее политолог Юрий Светов.
Азербайджан считает, что к нему должен перейти весь Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о необходимости заключения мирного договора, однако оппозиционеры обвиняют его в предательстве и выходят на митинги с требованием его отставки.