Мир 16 сентября 2023, 09:52 Азербайджан заявил об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией Минобороны Азербайджана: позиции ВС страны обстреляли на границе с Арменией

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Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в ночь на 16 сентября. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщил ТАСС.

По данным ведомства, огонь по позициям ВС Азербайджана армянские военные открывали начиная с 23:55 (по местному времени) 15 сентября до 00:35 16 сентября. При обстрелах использовали стрелковое оружие.

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Позиции азербайджанской армии, которые попали под огонь, расположены в направлении населенных пунктов Эйривенг и Галакенд Гедабейского района, уточнили в министерстве.

Огонь по ним вели с позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Джил Чемберекского района и Дере Басаркечярского района.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана приняли ответные меры, заключили в пресс-службе.

Информацию о пострадавших в Минобороны не привели. В Армении на эти заявления пока не отреагировали.