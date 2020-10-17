Азербайджан заявил о жертвах обстрела Гянджи

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что число погибших в результате обстрела Гянджи возросло до пяти человек, в их числе два ребенка. Ранения получили 35 мирных жителей.

«Тридцать пять мирных жителей были ранены и пять мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей», — написал Гаджиев в Twitter, пишет РИА «Новости». Он отметил, что спасательные работы продолжаются.

Власти Азербайджана ранее заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира со стороны Армении. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию.

При этом в Министерстве иностранных дел республики заявили, что системы ПВО зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников близ нескольких населенных пунктов в Армении. В заявлении ведомства сказано, что в ходе этих полетов были нанесены удары по инфраструктуре армянских ВС. Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что информация армянской стороны о двух сбитых БПЛА ВС Азербайджана в небе над Арменией является дезинформацией, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает.