Мир 30 марта 2023, 09:22 Азербайджан заявил о взятии нескольких высот на границе с Арменией Минобороны Азербайджана заявило о взятии нескольких высот на границе с Арменией РИА «Новости»

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Подразделения азербайджанских вооруженных сил начали контролировать некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией. Такое решение связано с открытием новой дороги, которая связывает Карабах и Армению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

«В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района», — сказано в официальном заявлении ведомства.

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Отношения между Азербайджаном и Арменией накалились после обострения обстановки в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Позднее в том году стороны вместе с Россией подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что именно РФ выступает гарантом безопасности Карабаха. Он добавил, что в ближайшее время не планирует встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.