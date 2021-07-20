Азербайджан заявил о ранении своего военного

Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле госграницы на нахичеванском направлении. В результате пострадал военнослужащий азербайджанских Вооруженных сил. Он был ранен в ногу, заявили в ведомстве.

Огонь был открыт со стороны подразделения ВС Армении, дислоцированного около села Араздейен. При этом использовалось оружие разного калибра.

Под обстрелом оказались позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, уточнили в министерстве. Азербайджанские военные открыли ответный огонь.

«Сейчас ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — добавили в пресс-службе.

Накануне в Минобороны Азербайджана дважды сообщали об обстрелах на нахичеванском направлении госграницы.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября прошлого года. В ноябре того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Документ позволил достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.