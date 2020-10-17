Азербайджан заявил о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира

Азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев. В Армении это сообщение опровергли.

«Ракетным обстрелам подверглись города Азербайджана Гянджа и Мингечевир», — написал Хаджиев в Twitter. Его слова приводит РИА «Новости».

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла сообщение Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

«Отвечая на заявления военно-политического руководства Азербайджана — с территории Республики Армения или со стороны ВС Республики Армения никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось» — написала Степанян в Facebook, пишет агентство.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает.