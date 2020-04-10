Азербайджан заявил, что ОПЕК+ должна согласовать сделку с Мексикой до мая

У ОПЕК+ есть меньше месяца, чтобы договориться с Мексикой по сделке о сокращении добычи топлива. Такое заявление сделали в Министерстве энергетики Азербайджана.

Глава пресс-службы Минэнерго страны, советник министра Замины Алиевой рассказала «Интерфаксу», что подписанная ОПЕК+ декларация вступит в силу 1 мая 2020 года. Соответственно до этого времени экспортеры нефти должны достигнуть договоренностей с Мексикой.

Алиева напомнила, что мексиканское правительство не согласилось с поэтапным снижением добычи нефти. Предполагается, что сначала страна сократит добычу на 400 тысяч баррелей, затем на 320 тысяч, позже на 240 тысяч. Мексика пока готова только к сокращению на 100 тысяч. Представительница Минэнерго отметила, что декларацию не подписали Бразилия и Канада.

Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи прошли 9 апреля. Стороны договорились в мае–июне 2020 года суммарно сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки. С июля и до конца года экспортеры должны добывать на восемь миллионов баррелей меньше. С начала 2021 года по апрель 2022 года они хотят уменьшить добычу на шесть миллионов.

Россия и Саудовская Аравия договорились, что каждая сократит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки, Иран — на более чем один миллион. Переговоры организации стран-экспортеров нефти продолжатся 10 апреля.

В начале марта экспортеры нефти не продлили договор о сокращении нефтедобычи. Россия вышла из сделки, а Саудовская Аравия и ряд других стран заявили о наращивании добычи с 1 апреля. После этих событий мировые цены на нефть обрушились.