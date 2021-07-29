Азербайджан заявил, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В направлении наших позиций было закинуто 10-12 единиц ручной гранаты Ф-1», — сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны Азербайджана, Армения нарушила соглашение ночью в период с 02:45 до 03:40, обстреливая из автоматов и гранатометов позиции военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Он также отметил, что страны должны вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция.

На границе Армении и Азербайджана 28 июля вновь начались локальные бои. В результате погибли армянские военные, азербайджанские — ранены. Ответственность за произошедшее Минобороны Азербайджана возложило на Армению. Недавно Турция и Азербайджан начали вести переговоры о создании совместной тюркской армии.