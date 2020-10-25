Азербайджан захотел снова согласовать прекращение огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он считает возможным разрешение конфликта дипломатическим способом.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News. Текст привело Азербайджанское государственное информационное агентство.

«Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией», — сообщил Алиев.

Он также выразил свое мнение касательно признания прав обеих сторон — это должно быть на основании «логичной базы, в рамках территориальной целостности Азербайджана».

При этом Алиев выступил против интернационализации конфликта и добавил, что нельзя допускать его расширения.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны убедить армянскую сторону, чтобы «она положила конец агрессии, соблюдала режим прекращения огня и взяла на себя обязательства по освобождению земель».

Ранее Нагорный Карабах обвинил азербайджанских солдат в переодевании в армянскую форму.