«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — заявил глава государства.

С этим событием Алиев поздравил командующего 1-го Армейского корпуса ВС Азербайджана Хикмета Гасанова. Он попросил передать слова благодарности всему личному составу корпуса.

Ранее в этот же день Азербайджан сообщил, что уничтожил колонну военной технику Армении. Тем самым военные пресекли боевую активность противника, отметили в Минобороны. В свою очередь в Министерстве обороны Армении заявили, что армия Нагорного Карабаха сбила военный вертолет Азербайджана на южном направлении.

Азербайджан взял под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза 2 октября.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан занял семь сел, которые находились под контролем противника. Однако Армения отрицает эту информацию. А президент Карабаха Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша, а также на южном направлении.

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте — под обстрел попала больница и магазин. Город непрестанно бомбят, сообщил сайт RT.