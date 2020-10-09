Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации с речью. Он заявил, что армии удалось захватить несколько населенных пунктов, в том числе поселок Гадрут, в Карабахе.

«Наша армия заняла поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы, Сур», — пояснил Ильхам Алиев.

Алиев добавил, что дает Армении «последний шанс» вернуться к переговорам и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Ранее лидер Азербайджана заявил, что отношения между Москвой и Баку находятся на достаточно высоком уровне. В целом Алиев считает позицию России по Нагорному Карабаху «ответственной». Президент Азербайджана отметил, что относится к нашей стране как к стратегическому партнеру. Он назвал заявления России «положительными и сдержанными».

Конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой в конце сентября. Военные действия начались в районе Нагорного Карабаха. Там до сих пор идет противостояние. Артиллерия обстреливает Степанакерт и Шуши. При атаке на храм во втором городе пострадали три гражданина России. Их перевезли в Ереван для лечения.

Мировое сообщество призывает обе стороны прекратить военные действия, так как есть уже много раненых и погибших, в том числе среди мирного населения. 9 октября состоится встреча глав МИД обеих стран в Москве. На ней обсудят прекращение огня, а также обмен пленными и ранеными.