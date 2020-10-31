Азербайджан выступил против вмешательства третьей стороны в карабахский конфликт

«Мы не ожидаем вмешательства третьей страны. Мы не видим также возможности для вмешательства какой-либо страны, поскольку страны вокруг нас являются нашими партнерами и друзьями», — ответил Алиев на вопрос, рассчитывает ли Азербайджан на помощь Турции.

Алиев подчеркнул, что продолжительность войны зависит от Армении, так как Азербайджан уже сейчас готов сесть за стол переговоров.

«Только Армения может положить конец войне, когда она признает поражение и нашу победу и затем — освобождение части территорий [Нагорного Карабаха]», — добавил глава Азербайджанского государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой проконсультировать Ереван по вопросам безопасности. РФ пообещала помощь, если боевые действия коснутся армянской территории, пишет «Газета.ru».

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды заключали гуманитарное перемирие и все три раза обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.