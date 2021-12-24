Азербайджан выразил протест Франции из-за визита кандидата в президенты в Карабах

Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс посетила Нагорный Карабах. В связи с этим Азербайджан вручил ноту протеста Франции, пишет портал News.ru.

По данным издания, временного поверенного в делах Франции в Азербайджане вызвали в республиканский МИД. В ведомстве обозначили, что визит Пекресс, осуществленный в рамках предвыборной кампании, направлен против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и противоречит законодательству страны.