Азербайджан внес Милонова в черный список за визит в Карабах

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии „Единая Россия“, в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Как отметили представители министерства, поступок российского парламентария «не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики», уточнил RT.

В ведомстве также отметили, что имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Сам Милонов в беседе с РИА ФАН назвал включение своей фамилии в черный список Азербайджана символом того, что развязавшие войну агрессоры не хотят участвовать в мирном урегулировании конфликта в Карабахе.

«Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям. Кому нужно обострение? Тем, кто не хочет мира на этой земле», — заявил парламентарий.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает.