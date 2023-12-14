Мир 14 декабря 2023, 15:13 Азербайджан утвердил регламент работы комиссии по вопросу границ с Арменией

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в кабинете министров.

Заседания и встречи комиссий в порядке очередности смогут проводить на территории Азербайджана и Армении, на границе этих государств, в третьих странах и даже в режиме видеоконференций. Место и время проведения заседаний будут определять по согласованию между двумя председателями комиссий.

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Армянское информационное агентство NEWS.am сообщало, что документ на данный момент регулирует организационные вопросы о том, как будут взаимодействовать обе стороны.

«На следующем этапе мы должны разработать другой регламент, мы обсудим его, а затем придадим ему вид правового акта, который уже будет более содержательным, потому что в нем мы уже должны описать методологию», — сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного договора с Азербайджаном. Азербайджан передал 32 военнопленных Армении. Пашинян назвал это событие возможной «нулевой точкой», с которой можно прикладывать усилия для повышения вероятности мирного договора.