Азербайджан уничтожил ЗРК С-300 Армении в Карабахе

Азербайджанские военные уничтожили армянский зенитно-ракетный комплекс С-300 на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», — процитировало РИА «Новости» релиз военного ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что армянские С-300 сняли с боевого дежурства и отправили к Карабаху. Перед этим зенитно-ракетные комплексы защищали воздушное пространство Еревана. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, заявила, что военные 30 сентября сбили два азербайджанских беспилотника.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за принадлежности Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе страны перекладывают ответственность за начало военных действий друг на друга. Сейчас в Армении действует военное положение и всеобщая мобилизация, а в Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию. Ситуация усложняется тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую заявил о поддержке Баку.