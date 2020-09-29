Азербайджан ударил по воинской части Армении

Азербайджанские военные применили авиацию и обстреляли армянскую воинскую часть в Варденисе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по воинской части Вардениса ВС Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении позиций. Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана», — написала Степанян в Facebook.

Она добавила, что противник своими заявлениями пытался подготовить почву для обоснования открытия огня. Кроме того, пресс-секретарь заявила, что со стороны Армении последует жесткий ответ на действия Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило об обстреле с территории Варденисского района Армении. В военном ведомстве пообещали принять «адекватные ответные меры», пишет газета «Известия».

Азербайджан и Армения начали вести боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны конфликта перекладывают вину друг на друга за нарушение перемирия. Россия призвала страны прекратить огонь и любые попытки радикализации конфликта.