Азербайджан сообщил об обстреле на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявило, что на границе страны с Арменией в Кяльбаджарском районе произошел обстрел. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что обстрел произошел без причины. При этом длился он около часа. Информации о погибших не поступало.

Представители же Министерства обороны Армении опровергли информацию об обстреле с их стороны.

«Распространенное 8 декабря Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией», — сказано в сообщении на сайте Минобороны Армении.