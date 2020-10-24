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    24 октября 2020, 02:53

    Азербайджан согласен «вернуться за стол переговоров», если Армения прекратит огонь — Алиев

    Анастасия Кукова

    Баку приостановит военные действия, если Ереван немедленно прекратит огонь. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос, какие территории его страна намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление.
    Азербайджан согласен «вернуться за стол переговоров», если Армения прекратит огонь — Алиев

    В интервью газете Le Figaro Алиев сообщил, что военные действия готов прекратить хоть сегодня.

    «Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов», — приводит его слова ТАСС.

    Он призвал армянскую сторону согласиться с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США. После этого можно будет вернуться за стол переговоров. Алиев напомнил, что 17 лет лично договаривался с двумя армянскими президентами во время встреч в Москве, Вашингтоне и Париже. Глава Азербайджана признал, что прогресс был достигнут очень маленький, но с приходом во власть премьер-министра Армении Никола Пашиняна мирный процесс был уничтожен. Сейчас настало время найти политическое решение проблемы.

    «Однако армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют. На местности сложилась новая ситуация, и Армении следует это учитывать», — подчеркнул Алиев.

    Азербайджанский президент подчеркнул, что видит Нагорный Карабах процветающей и надежной частью своей страны, где азербайджанцы и армяне будут жить в мире и гармонии.

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее заявлял, что Россия не станет применять вооруженные силы для налаживания ситуации в Нагорном Карабахе.