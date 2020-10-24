Баку приостановит военные действия, если Ереван немедленно прекратит огонь. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос, какие территории его страна намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление.

В интервью газете Le Figaro Алиев сообщил, что военные действия готов прекратить хоть сегодня.

«Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов», — приводит его слова ТАСС.

Он призвал армянскую сторону согласиться с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США. После этого можно будет вернуться за стол переговоров. Алиев напомнил, что 17 лет лично договаривался с двумя армянскими президентами во время встреч в Москве, Вашингтоне и Париже. Глава Азербайджана признал, что прогресс был достигнут очень маленький, но с приходом во власть премьер-министра Армении Никола Пашиняна мирный процесс был уничтожен. Сейчас настало время найти политическое решение проблемы.

«Однако армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют. На местности сложилась новая ситуация, и Армении следует это учитывать», — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский президент подчеркнул, что видит Нагорный Карабах процветающей и надежной частью своей страны, где азербайджанцы и армяне будут жить в мире и гармонии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее заявлял, что Россия не станет применять вооруженные силы для налаживания ситуации в Нагорном Карабахе.