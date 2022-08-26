Азербайджан разместил войска в приграничном с Арменией городе Лачин

Подразделения вооруженных сил Азербайджана разместились в городе Лачин в Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев у себя в Twitter.

«Мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», — написал он.

В связи с этим Алиев поздравил лачинцев и весь азербайджанский народ.

Новостное агентство «Sputnik. Азербайджан» опубликовало видео, как азербайджанская армия входит в Лачин и как в городе поднимают флаг страны.

Минобороны России 3 августа предупредило об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба. Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — решить конфликт дипломатическими методами. Из-за обострения конфликта российские миротворцы отправились к линии соприкосновения.