Мир 23 июня 2023, 19:09 Азербайджан призвали разблокировать движение по Лачинскому коридору МИД России призвал Азербайджан разблокировать движение по Лачинскому коридору РИА «Новости»

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Россия призвала власти Азербайджана разблокировать движение Лачинскому коридору в полном объеме. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой, ее слова привела пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

«Призываем власти Баку в полном объеме разблокировать движение по Лачинскому коридору. Рассчитываем также, что Армения не станет устраняться от сотрудничества трехсторонних форматах. Простой в этой деятельности приведет к эскалации на „земле“ и негативно повлияет на обстановку в регионе», — сказала она.

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Захарова отметила важность строгого выполнения трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне, а также напомнила о необходимости понимания ответственности в обеспечении стабильности в районе Лачинского коридора.

Лачинским коридором называют горный шестикилометровый проход, соединяющий Нагорный Карабах и Армению. Армянская сторона утверждала, что Азербайджан в апреле 2023 года незаконно установил КПП на въезде в коридор, нарушив положения трехстороннего соглашения.