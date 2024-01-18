Мир 18 января 2024, 12:00 Азербайджан призвал ввести санкции против Франции Парламент Азербайджана призвал ввести санкции против Франции РИА «Новости»

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Комитет парламента Азербайджана по межпарламентским связям и международным отношениям принял заявление в ответ на резолюцию Сената Франции и призвал ввести санкции против республики. Документ опубликовали на сайте парламента.

«Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики, в том числе по части принятой против нашей страны резолюции, отношения между государствами находятся на самой низкой точке в истории, их можно считать фактически прекращенными», — заявили в парламенте Азербайджана.

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Комитет призвал власти Азербайджана ввести санкционные ограничения против Франции, разорвать все экономические связи и заблокировать все активы французских политиков на территории страны. МИД Азербайджана поручили также принять необходимые шаги для признания Корсики.

Ранее французский Сенат одобрил резолюцию, которая призывает Евросоюз ввести против Азербайджана санкции за военную операцию в Нагорном Карабахе, сообщал RT.