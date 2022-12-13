Мир 13 декабря 2022, 20:02 Азербайджан приостановил поставку газа в Карабах — СМИ Armenpress: Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах

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Азербайджанские власти перекрыли подачу газа в непризнанную республику Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщило агентство Armenpress со ссылкой на карабахский Информационный штаб.

«Прекращение поставок голубого топлива в таких погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом», — говорится в сообщении.

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В Нагорном Карабахе проживают более 120 тысяч человек. В марте азербайджанцы уже останавливали подачу газа в республику.

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Ранее Минобороны Армении сообщило об обстрелах со стороны азербайджанских вооруженных сил. Азербайджан эти сообщения опроверг.

Также сегодня МИД Армении призвал мировое сообщество обратить внимание на приостановку работы Лачинского коридора, который соединяет страну с Нагорным Карабахом. 12 декабря его перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они потребовали прекратить эксплуатировать карабахские природные ресурсы. По мнению армянской стороны, это также может привести к гуманитарному кризису.