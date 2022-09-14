Азербайджан предложил Армении прекратить обстрелы | 360°

Мир 14 сентября 2022, 20:50 Поделиться Telegram

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Viber Азербайджан предложил Армении прекратить обстрелы МИД Азербайджана заявил о переданном Армении предложении прекратить обстрелы РИА «Новости»

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Власти Азербайджана в одностороннем порядке предложили Армении прекратить взаимные обстрелы из гуманитарных соображений. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики, такое заявление сделал глава ведомства Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что нагнетание и дестабилизация обстановки в регионе не в интересах республики. По словам Байрамова, напряженность на границе началась после провокаций со стороны Армении.

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Михаил Швыдкой выразил надежду, что стороны договорились о прекращении столкновений. Он выразил готовность со своей стороны поддержать развитие отношений в гуманитарно-культурной сфере, что приведет к повышению мер доверия между соседними странами.

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Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале этой недели. Страны обвинили друг друга в обстреле приграничных территорий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия соседней республики перешла границу и открыла огонь по населенным пунктам Сотк, Горис и Джермук.

Министерство обороны Азербайджана выпустило заявление, в котором обвинило военных Армении в провокации на границах, которые могли привести к жертвам среди мирного населения.

МИД России заявил, что республики договорились о прекращении ведения огня с 9:09. Ведомство призвало обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и придерживаться норм трехстороннего заявления от 2020 года.

Для выяснения всех обстоятельств конфликта Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Армению миссию, которую возглавил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Эксперты приедут в республику в ближайший четверг, 15 сентября.

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