Азербайджан поддержал предложение России по вопросу границы с Арменией

Азербайджан готов в конструктивном ключе решить пограничный вопрос с Арменией. Власти поддерживают предложение России о создании трехсторонней комиссии, заявил премьер-министр республики Али Асадов.

По словам премьера, Азербайджан не мог провести делимитацию и демаркацию границы с Арменией якобы из-за армянских войск.

«Сейчас, после завершения военных действий, Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе», — процитировало Асадова агентство АзерТАДЖ.

Премьер-министр добавил, что власти Азербайджана поддержали предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы. Также Асадов заявил, что Баку выступает за «разрешение всех разногласий дипломатическими средствами в контексте добросовестного выполнения положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что власти страны готовы начать отводить войска от границ с Азербайджаном.