Азербайджан передал Армении более 1,5 тысячи тел военнослужащих

Армения получила от Азербайджана тела порядка 1,6 тысячи военнослужащих республики, погибших во время вооруженного конфликта в Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, после завершения военных действий власти передали всех военнопленных.

«После окончания военных действий в течение этих шести месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации», — процитировал Алиева ТАСС.

Президент добавил, что по итогам первой войны в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов Ереван не стал передавать Баку никого из военнослужащих, прооравших без вести. Как утверждает Алиев, речь идет о четырех тысячах граждан Азербайджана.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион решил выйти из Азербайджанской ССР. Конфликт обострился осенью 2020 года, когда начались военные действия. В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.