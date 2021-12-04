Азербайджан передал Армении пленных в обмен на карту мин

Десять армянских военнопленных вернулись домой в обмен на то, что их государство передало взявшему их в плен Азербайджану карты минных полей. Об обмене сообщила служба госбезопасности страны.

Во всем этом, как отмечается, активно участвовали российские миротворцы. Все пленные были взяты в ходе боев 16 ноября в Кельбеджерском районе.

Тогда между двумя государствами состоялись взаимные обвинения в провокациях, которые и привели к боестокновениям. В частности, Баку обвинил Ереван в отказе подписывать соглашение о демаркации границ. Конфликт закончился при посредничестве России.

О том, что новое столкновение оказалось сильнее предыдущих, «360» рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. По его словам, Азербайджан пытается повторить результаты военной победы годичной давности и «откусить все, что можно», так что провокации будут, скорее всего, повторяться не единожды.