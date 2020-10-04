Азербайджан отрицает данные об уничтожении аэродрома в Гяндже

«В результате обстрелов противника пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения», — говорится в сообщении.

Ранее 4 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предупредил, что Азербайджан обстреливает Степанакерт из систем «Полонез» и «Смерч». Таким образом, мирное население превратилось в мишень. В связи с этим военные объекты Азербайджана в крупных городах теперь тоже превращаются в цели для Карабаха. Глава республики призвал местное население покинуть эти города во избежание возможных жертв.

Позже пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

ВС Армении выпустили ракеты со своей территории по Гяндже, говорил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В зоне обстрела собрались военные, полицейские и гражданские. Однако в Министерстве обороны Армении заверяли, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Гянджа — второй по величине город в Азербайджане.

Война в Нагорном Карабахе продолжается восьмой день — с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Позже в конфликт вмешалась Турция, которая открыто поддержала Баку и назвала Армению «страной-оккупантом».