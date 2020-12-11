Азербайджан отменил военное положение

Парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, объявленное из-за войны в Нагорном Карабахе. Принятое постановление вступит в силу в полночь 12 декабря.

«Милли Меджлис (парламент — прим. ред.) Азербайджанской Республики постановляет утвердить указ президента Азербайджанской Республики от 7 декабря 2020 года „Об отмене военного положения“», — сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, военное положение перестанет действовать в стране с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря по Москве).

Военное положение было объявлено в Азербайджане из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Вооруженное противостояние велось с армянской стороной с 27 сентября. Баку, Ереван и Москва 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого в зону конфликта вошли российские миротворцы. Часть территорий отошла Баку.

Население Армении осудило премьер-министра Никола Пашиняна за решение уступить. Многие стали требовать его отставки. В Ереване продолжают устраивать протестные акции.