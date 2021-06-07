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    07 июня 2021, 13:17

    Азербайджан откроется для российских туристов с 10 июня

    Наза Салех Захи

    Правительство Азербайджана решило с 10 июня разрешить въезд гражданам России и Турции. Иностранцы должны будут в обязательном порядке предоставить документ о вакцинации от COVID-19 или выздоровлении от него. Также нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщило Ассоциация туроператоров (АТОР).

    Азербайджан откроется для российских туристов с 10 июня

    «Специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики, которое необходимо было получать для въезда в Азербайджан, больше не потребуется. Соответствующее решение было опубликовано кабмином в субботу, 5 июня», — сказано в сообщении АТОР.

    Туристов младше 18 лет обяжут показывать лишь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

    Средняя стоимость перелета из Москвы в Баку на ближайшие даты составляет 32 тысяч рублей. Чтобы долететь из Баку в Анталью придется еще доплатить около 20 тысяч. Билеты туда-обратно по маршруту Москва — Анталья обойдется семье из двух взрослых и двух детей более чем в 400 тысяч рублей. Такие суммы сможет заплатить далеко не каждый россиянин. Однако эксперты не исключили, что ценник будет уменьшаться «с расширением перевозки на направлении».

    Из-за сложной эпидемиологической ситуации полеты из Россию в Турцию запрещены. Они приостановлены до 21 июня.