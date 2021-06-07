Азербайджан откроется для российских туристов с 10 июня

Правительство Азербайджана решило с 10 июня разрешить въезд гражданам России и Турции. Иностранцы должны будут в обязательном порядке предоставить документ о вакцинации от COVID-19 или выздоровлении от него. Также нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщило Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики, которое необходимо было получать для въезда в Азербайджан, больше не потребуется. Соответствующее решение было опубликовано кабмином в субботу, 5 июня», — сказано в сообщении АТОР.

Туристов младше 18 лет обяжут показывать лишь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Средняя стоимость перелета из Москвы в Баку на ближайшие даты составляет 32 тысяч рублей. Чтобы долететь из Баку в Анталью придется еще доплатить около 20 тысяч. Билеты туда-обратно по маршруту Москва — Анталья обойдется семье из двух взрослых и двух детей более чем в 400 тысяч рублей. Такие суммы сможет заплатить далеко не каждый россиянин. Однако эксперты не исключили, что ценник будет уменьшаться «с расширением перевозки на направлении».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации полеты из Россию в Турцию запрещены. Они приостановлены до 21 июня.