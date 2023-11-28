Мир 28 ноября 2023, 21:10 Азербайджан осудил Германию, США и Францию за незаконные финансовые переводы РИА «Новости»

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МИД Азербайджана вызвал временных поверенных в делах США и Германии и чрезвычайного посла Франции из-за незаконных финансовых операций. Об этом дипломатическое ведомство сообщило на своем сайте.

«На встречах было отмечено, что новостной портал AbzasMedia при участии организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществлял незаконные финансовые операции», — указало министерство.

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Азербайджанские дипломаты заявили, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации вносили незаконные вклады в деятельность новостного ресурса, а также переводили деньги на территорию страны, нарушая правила предоставления грантов. В связи с этим МИД выразил протест послам трех стран.

«Азербайджанская сторона решительно осудила эту деятельность, противоречащую законодательству нашей страны», — процитировал RT представителей ведомства.

Ранее в МИД Армении вызвали российского посла Сергея Копыркина. Ему передали ноту протеста из-за появления дипломата на телевидении.