Азербайджан опроверг обвинения о применении фосфорных боеприпасов

Армения обвинила азербайджанских военных в применении фосфорных боеприпасов. В Баку заявили, что в Азербайджане нет оружия, запрещенного международным правом.

«Заявления Армении о якобы применении фосфорных боеприпасов азербайджанской армией безосновательны. Армия Азербайджана не имеет на вооружении запрещенного международным правом оружия и боеприпасов», — сообщила пресс-служба военного ведомства в Twitter.

По словам Минобороны, Армения якобы пытается скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения.

Ранее представители Азербайджана и Армении провели переговоры в Женеве. Они договорились не открывать огонь по гражданским объектам и мирному населению в зоне нагорнокарабахского конфликта. Кроме того, Баку и Ереван пообещали активно взаимодействовать в вопросе поиска и возврата тел погибших во время конфликта.

Столкновения армянских и азербайджанских военных в районе Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Обе страны обвиняли друг друга в обострении конфликта. Соглашения о прекращении боевых действий звучали за это время неоднократно, но каждый раз нарушались.