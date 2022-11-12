Мир 12 ноября 2022, 23:32 Азербайджан опроверг информацию об обстреле на границе с Арменией Министерство обороны: Азербайджан не обстреливал позиции Армении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле позиций Армении на границе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее министерство обороны Армении сообщило об атаке на свои позиции со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Реклама

«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны <…> не соответствует действительности», — заверили в азербайджанском ведомстве.

Реклама

Президенты России, Армении и Азербайджана ранее объявили о совместном решении, которое предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остаются на занятых ими позициях, также в регионе будут находиться российские миротворцы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что российские миротворцы смогут покинуть Нагорный Карабах только при условии гарантии безопасности местным жителям.