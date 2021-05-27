Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии на границе

Минобороны Азербайджана заявило о попытке диверсионно-разведывательной группы ВС Армении перейти границу двух стран. Шестеро военных были взяты в плен.

Попытка пересечения границы была предпринята недалеко от населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около 03:00 27 мая, заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, шестеро армянских военнослужащих пытались минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе. Они были окружены, обезврежены и взяты в плен.

В ведомстве также обратили внимание на скопление боевой техники и танков ВС Армении рядом с границей.

«В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — заключили в Минобороны.

В Минобороны Армении подтвердили информацию о задержании шестерых своих военных на приграничном участке на армянской территории. В ведомстве пояснили, что они проводили инженерные работы, сообщило РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости начать переговоры с Арменией о делимитации границы.