Азербайджан объявил о введении военного положения

Азербайджан ввел военное положение в некоторых регионах страны. Ранее такое же заявление сделали власти Армении.

Решение о введении военного положения принял парламент Азербайджана. Для этого провели внеочередное заседание. Теперь в течение двух суток решение о военном положении должен одобрить президент страны. Причиной таких действий стало обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Военное положение будет действовать не на всей территории Азербайджана, а лишь в части регионов и городов.

Про комендантский час пока речи не идет, решение о его введении принимает МВД страны.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе случилось утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друг в возобновлении огня. Известно уже о двух погибших жителях Карабаха и нескольких десятках пострадавших. Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна может стать посредником между противниками в вопросах урегулирования конфликта.