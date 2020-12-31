Азербайджан объявил о начале поставок газа в Европу

Министерство энергетики Азербайджана сообщило о старте коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Контракт подписан на 25 лет.

«Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более десяти кубометров газа, из которых порядка восьми миллиардов кубометров будет получать Италия», — заявили в министерстве. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Два миллиарда кубометров в равных долях будут уходить Болгарии и Греции, остальной объем собираются экспортировать «на соседние рынки».

О завершении строительства Трансадриатического газопровода стало известно 13 октября 2020 года. Общая протяженность TAP — 878 километров, 550 из них проходит через северную часть Греции, 215 — через Албанию, 105 — через Адриатическое море, еще восемь километров — по территории Италии.

Газопровод стал последним компонентом проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), который предусматривает создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в ЕС. С помощью ТАР Азербайджан будет транспортировать природный газ с месторождения Шах-Дениз.

Тем временем Сербия в конце декабря должна была пустить газ по «Балканскому потоку», который является продолжением российского газопровода «Турецкий поток». Однако старт перенесли на 1 января, уточнил ТАСС.