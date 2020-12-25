Азербайджан объявил демобилизацию

В Азербайджане началась демобилизация военнослужащих. Она продлится до 15 апреля. Об этом объявил президент страны Ильхам Алиев.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу главы Азербайджана, демобилизуют военных, у которых трое и больше детей, под чьей опекой находятся инвалиды I степени или несовершеннолетние брат или сестра, чьи отцы или братья погибли во время войны, раненые, признанные негодными к службе в мирное время и ограниченно годными в военное время и единственные дети в семье.

Алиев 25 декабря обратился к народу и заявил, что Баку и Ереван продолжают обмениваться пленными и телами убитых.

Война в Нагорном Карабахе закончилась 9 ноября. Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о прекращении огня. В зону конфликта вошли российские миротворцы, которые будут служить там пять лет.

Накануне в Армении и Азербайджане побывал глава МЧС России Евгений Зиничев. Он встретился с главами государств и своими коллегами — руководителями спасательных ведомств. Зиничев подчеркнул, что основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе — скорейшее восстановление мирной жизни, пишет «Газета.ru».