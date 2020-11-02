Азербайджан объявил, что сбил армянский штурмовик Су-25

Минобороны Азербайджана объявило, что войска сбили армянский штурмовик Су-25. Карабахская армия утверждает, что им удалось уничтожить танк и колонну азербайджанской техники. При этом в Нагорном Карабахе действует режим перемирия.

«В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении. Штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», — сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Представители Карабаха подтвердили, что на линии фронта шли бои разной интенсивности.

«На некоторых направлениях подразделения армии обороны обнаружили и уничтожили колонны противника», — сообщили представители Минобороны Армении на официальной странице в Facebook.

В ведомстве уточнили, что азербайджанские военные пытались провести свою бронетехнику к передовой. Один танк противника был уничтожен, после чего вся колонна вернулась назад.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в возобновлении военных действий. Официально на территории Карабаха установлено перемирие, однако обстрел продолжается. Причем и Армения, и Азербайджан утверждают, что режим перемирия нарушает противник. Мировое сообщество призывает стороны прекратить войну.