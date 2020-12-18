Азербайджан объявил 8 ноября Днем Победы и сделал выходным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал 8 ноября Днем Победы после событий в Нагорном Карабахе. Это дата станет выходным днем для всей страны.

Хотя сначала Азербайджан хотел отмечать 10 ноября.

«Согласно распоряжению президента Азербайджана „Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики“ от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы», — сообщили РИА «Новости» в администрации президента.

Однако позже День Победы перенесли на 8 ноября. Все из-за того, что в Турции, которая является союзником Азербайджана, 10 ноября отмечают День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. Он является основателем Турецкой Республики. Об этом написала «Газета.ru».

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой в конце сентября 2020 года. Баку и Ереван заявили о претензии на эту территорию. Боевые действия удалось остановить только спустя полтора месяца.

Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня 9 ноября. Оно начало действовать с 10 ноября. РФ, помогавшая решить конфликт, отправила в регион своих миротворцев.