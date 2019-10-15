Азербайджан недоволен визитом русского депутата в Нагорный Карабах

В ноте попросили разобраться, по чьему приглашению депутат, чье имя значится в «черном списке» ввиду его неоднократных визитов в эти спорные территории, прибыл в Карабах.

Сам политик отметил, что посещал международную конференцию «Форум друзей Арцаха» в Ханкенди, на которой высказался за мирное урегулирование карабахского конфликта.

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«В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегация, в которой были сенаторы Соединенных Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединенных Штатов и так далее», — возмутился депутат.

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в свою очередь заявила, что такие провокационные поступки не испортят отношении России и Азербайджана.

При этом она указала, что «участие Затулина в этом „форуме“ и носящие характер безосновательных выпадов против Азербайджана его заявления в корне противоречат официальной позиции России по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что Азербайджан поддержал турецкую военную операцию на севере Сирии.