В Министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской республики сообщили, что Азербайджан нарушил договор о прекращении огня в зоне конфликта. Ведомство осудило поведение страны.

Об этом сообщила пресс-служба МИД непризнанной республики.

«Строго осуждаем (…) нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших», — процитировал «Интерфакс» сообщение.

В документе также сказано, что атаки азербайджанской стороны после принятого решения о прекращении огня доказывают — Баку «использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий». Ведомство подчеркнуло, что в такой ситуации международное сообщество может остановить конфликт лишь одним путем. Оно должно признать республику — это обеспечит необходимые правовые механизмы, которые смогут гарантировать мир и безопасность для всего региона.

Глава МИД Азербайджана ранее заявил, что армянская сторона продолжает обстреливать позиции противника. Поэтому условий для «гуманитарного перемирия» пока нет.

В ночь на 10 октября завершились переговоры представителей МИД России, Азербайджана и Армении, которые проходили в Москве. Они длились более 10 часов. В результате стороны заключили договор, в котором заявили о прекращении огня в Карабахе с 12:00 по местному времени 10 октября. RT напомнил, что перемирие объявили в гуманитарных целях — для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.