Азербайджан начал активно использовать беспилотники в Карабахе — Минобороны Армении
По ее словам, Азербайджан пытается изменить ситуацию на передовой до 12:00 часов. Об этом Степанян написала на своей странице в Facebook.
«После заявлений министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана противник на южном направлении активизировал применение беспилотных летательных аппаратов. Подразделения Армии обороны (Карабаха — прим. ред.) пресекают все атаки, нанося противнику потери в живой силе и уничтожая беспилотники», — говорится в сообщении.
Она также отметила, что подразделения Арцахской обороны готовы остановить намерения азербайджанских ВС.
Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ночь на 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. В результате азербайджанские военные дали ответный удар.
Накануне между главами МИД России, Армении и Азербайджана прошли переговоры. Они длились 10 часов. В итоге было опубликовано заявление о перемирии в Карабахе, которое должно наступить в 12 часов 10 октября.