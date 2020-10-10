Азербайджанские военные после московских переговоров о перемирии начали активно использовать беспилотники на территории Нагорного Карабаха. Сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, Азербайджан пытается изменить ситуацию на передовой до 12:00 часов. Об этом Степанян написала на своей странице в Facebook.

«После заявлений министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана противник на южном направлении активизировал применение беспилотных летательных аппаратов. Подразделения Армии обороны (Карабаха — прим. ред.) пресекают все атаки, нанося противнику потери в живой силе и уничтожая беспилотники», — говорится в сообщении.

Она также отметила, что подразделения Арцахской обороны готовы остановить намерения азербайджанских ВС.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ночь на 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. В результате азербайджанские военные дали ответный удар.

Накануне между главами МИД России, Армении и Азербайджана прошли переговоры. Они длились 10 часов. В итоге было опубликовано заявление о перемирии в Карабахе, которое должно наступить в 12 часов 10 октября.